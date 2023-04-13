شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة الإمام الحلقة 21 ملخص الأحداث.. العباس يقترب من استعادة الفسطاط بعد أسر "السرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت الحلقة 21 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، ذهاب "عقيل" إلى بيت هند غاضبا، ويصرخ أمام المارة بأنه لن يتنازل عن حقه فى إرث أخيه فى هذا الدار، لكنه لا يجد هند "سلمى أبو ضيف" أو خالها، ويأمر خادمتها ياقوتة "أمنية العربى" بمغادرة البيت فورًا.

وذلك بعدما تضمنت الحلقة السابقة ذهاب هند "سلمى أبو ضيف" للحديث مع عمرو "رامز أمير" بعد أن أنقذ "الطفل إبراهيم" من الغرق، ويذهب إلى مكان منعزل لتغيير ملابسه التي ابتلت، وتصرُّ هند أن تتبعه لتتحدث معه، لكن "عقيل" شقيق زوجها الراحل والذى رفضت الزواج منه فى جمع من الناس، شاهدها ليجمع الشهود لإثبات ارتكاب الفاحشة عليهما.

يتدخل الإمام الشافعى، ويخبره بعواقب رمي المحصنات إذا لم يثبت اتهامه، وأن ذلك يعد تشفيًا بعد أن رفضت الزواج منه، ويجتمع أهل الرأي فى المسجد للفصل فى الأمر، ويستمع الشافعى لشهادة الشهود ويجد تعارضًا في شهادتهم لتسقط عن هند وعمرو تهمة ارتكاب الفاحشة. وتمكنت هند من الهرب والاختباء، وتظل هند مختفيه ولا يعلم أحد مكانها.

تغادر "ياقوتة" الدار ولا تعلم إلى أين هي ذاهبة، وفى طريقها يلعنها الناس بالسباب لما بدر من سيدتها "هند" لكن "حُسن" أروى جودة تحتضنها ، وتترك لها "ياقوتة" صندوق خشبي يخص سيدتها هند فيه ما ورثته عن أمها بالإضافة إلى الرسائل التي مانت تتبادلها مع عمرو السكندرى.

تلقى "حمدة" زوجة الشافعى، اللوم على الإمام بعد فتواه التي انتصر فيها لـ"هند" سلمى أبو ضيف، ودفع عنها تهمة الزنا، قائلة له: ألا تخشى من تقول الناس عليك؟ ألا تخشى على فاطمة وزينب (ابنتيه) من أن تطالهما الألسنة والقلوب الحاقدة؟ لكن الإمام يغضب قائلا: كأننى لم أعرفك يوما يا "حمدة" ما نفع علمى بالفقه والشريعة إن لم أستخدمها فى نصرة المظلومين ؟ هل أستحق الإمامة حقًا؟ هل أستحق أن يتحلق حولى طلاب العلم لأننى جبنت عن قول الحق؟ هل تريديننى أن أترك سمعة امرأة بريئة ومصيرها للهلاك؟

تسأله ابنته: وما مصير هند إن ظهرت؟ يرد الإمام: فى أمان يا ابنتى ولو اقتضى الأمر حمايتها بكل ما أستطيع. لقد أخطأت هند ولكن وقع عليها ظلم كبير.

يصل الإمام إلى المسجد ليبدأ حلقة درسه، وعند دخوله حلقته يعتزل بعض طلابه مجلسه، بعد فتواه التي برأ فيها "هند" ويخبره يوسف البويطي، بأن الناس قد انقسموا فى الرأي بعد ما جرى فى أمر السكندرى وهند، ويبدأ الإمام درسه بالآية القرآنية: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ". وهنا يسأل طلابه ومتى يقام هذا الحد شرعا؟ يجيب الإمام: إذا طلبت المحصنة المقذوفة ذلك وإذا لم تطلب لا يقام، والحاكم هو من يقيم هذا الحد.

ويخبر طلاب العلم الإمام، بأن من الناس من يقول إن الشافعى كان رحيمًا ومنهم من قال عجبًا كيف ينحاز الفقيه للمذنبين، ولم لم يفت الفقيه بفتوى أو عقوبة؟ وهنا يذكّر الإمام طلابه بالمرأة التي ذهبت إلى رسول الله تشكو زوجها حينها لم يجبها الرسول بحكم إلى أن نزل قول الله تعالى: "قد سمع الله قول التي تجادلك فى زوجها" وعندما ذهب إليها العجلانى يقذف امرأته قال الرسول: لم ينزل فيكما وانتظر الوحى إلى أن نزل قول الله تعالى: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ".

يقابل السرى "حمزة العيلى" الجروى "نضال الشافعى" كل على قاربه بنهر النيل، يسأله الجروى: "ماذا تريد منى يا سرى؟ ، يجيب: "تعود معى إلى الفسطاط.. أنت مطلوب" ، يقول السرى: لقد أخبرنى العباس أن هناك ما تعرضه علي. يرد الجروى: انضم إلينا يا سرى، فيقول السرى: نعود إلى الفسطاط أولا ثم يقضى الله أمرنا جميعا ، وفجأة يأمر الجروى جنوده بإطلاق أسهمهم، ليجد السرى نفسه أسيرا بين جنود الجروى.

يذهب أبو بشر "خالد القيش"، إلى العباس بن موسى "فراس سعيد"، ويقدم له هدية "سجادة" من أفضل ما نسج فى الفسطاط، فيسأله الأخير: كيف تنقلب على الخلافة؟ ومكثت مع الخارجين علينا تمكر ضدنا. ويرد أبو بشر: لقد انقلبت الأمور فى الفسطاط وكل يكيد للآخر.. لو أن بقائى فهم على أنه خيانة فهذه عنقى.. رأسى دون راية الخلافة لكنى بقيت من أجل الناس وحقن الدماء. لكن العباس يخبره بأنه يحتاج إليه فى دار الإمارة وأن يخبر المطلب ما يدور، قل له أن السرى ينتصر وطمأنه.

وشهدت الأحداث السابقة، تقرب أبي بشر من كل حكام الفسطاط بداية من ابن الوالى ومرورا بـ"المطلب" وأخيرا العباس، لأنه يجيد اللعب على كل الحبال.

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

واستعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.