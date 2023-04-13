شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 21.. طارق يهرب من مهرة بعد إنقاذه وزيدان يعلم بخروج جابر من السجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 21 ذهاب جابر (أحمد العوضي) لمقابلة بعض الرجال الذين يرغبون في العمل معه بعد نجاح عمليتي السلاح اللتين قام بهما، منهم جون (طارق النهري)، ويخبرونه أنهم يريدون منه أن يكون مكان رعد الذي قتله الحلقة الماضية.

بعد أن قامت مهرة (ياسمين عبد العزيز) بإنقاذ طارق (أحمد غزي) من تجار المخدرات ودفع الفلوس التي عليه، يهرب منها أثناء حديثها منه عن إمكانية علاجه، ويخبرها أن تنساه، وعندما تعود إلى المنزل تكون في مواجهة مع زيدان (ماجد المصري) الذي يخبرها أنه صُدم عندما رأى حبوب منع الحمل، لترد عليه أنه السبب في ذلك لأنها أصبحت لا تثق به، ثم تقول له إنها إذ كانت تعلم بحملها كانت ستسعد وتهتم به وليس كما يظن، ليصدمها بسؤاله عن خروج جابر من السجن ولماذا لم تخبره بذلك من قبل.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.