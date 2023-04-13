شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 6.. منى زكي تكتشف سرقة طاولات السمك وتخفى عن الصيادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، بذهاب "حنان" منى زكي إلى "ربيع" رشدى الشامى، وسألته عن اختفاء عدد من الطاولات الخاصة بالسمك، وأخبرها بأنه لا يعلم شيئا وأكدت له تصديقه لها.

وقامت "حنان" بحساب "ربيع" وإعطائه ثمن طالعة المركب، وأعطت باقى الصيادين أيضا حسابهم، وعندما أراد "ربيع" سؤالهم عن الطاولات الناقصة، قاطعته "حنان" وقامت بتحوير الحديث، حيث إنها لم تريد إخبارهم بالسرقة حتى يمكنها الصيد مرة أخرى من خلالهم.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.