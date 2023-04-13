شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 21.. مهرة تكتشف خيانة سحر لها وتطردها وتهددها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مهرة (ياسمين عبد العزيز) عملها في المصنع الخاص بها لافتتاحه قريبا خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 21، وتأتى سحر (مها نصار) لزيارتها في المصنع، وتواجهها مهرة حول خيانتها لها، وإخبارها لزيدان (ماجد المصري) بخروج جابر من السجن، ومن قبلها أخبرت جابر بمكان الفيلا، وتخبرها أنها تركت المنزل والمصنع وليس لها مكان تذهب إليه، لترد عليها سحر وتبرر خيانتها لها بصعوبة الظروف التي تعيشها، لتطردها مهرة وتمنعها من نطق اسمها على لسانها مرة أخرى.

يقابل جابر (أحمد العوضي) كونة (هشام المليجي) ويخبره أنه سيشتغل خلال الفترة المقبلة لحسابه الخاص بدلا من العمل مع أنور الزيات (أحمد بدير)، بعد مقابلته لجون (طارق النهري)، ويطلب من كونة العمل معه وترك أنور، ليوافق على ذلك، ويعطيه مزيد من المعلومات عن مهرة وزيدان وإدمان طارق.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.