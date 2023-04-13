ليلة السقوط الحلقة 21| هزيمة الدواعش بقيادة طارق لطفي للمرة الثانية

ياسر رشاد - القاهرة - للمرة الثانية ينهزم قوات الدواعش فى سنجار، بقيادة الذباح، طارق لطفى، أمام قوات البيشمركة، وتستمر الأحداث بقوة فى الحلقة الحادية عشر من مسلسل ليلة السقوط، المعروض على شاشات روتانا، زاكروس،lbc.

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عرضت الحلقة أحداثا حقيقيه من الخرب ضد الارهاب الاسود داعش، حيث كبدوا الدواعش خسائر فادحة فى الأسلحة والذخائر، وهى المحاولات التى استطاعوا تحرير العراق بالكامل من الدواعش بمرور الأحداث.



ايضا يتم عزل احمد صيام من منصب قاضى القضاة بالموصل، وكذلك تكتشف كنده حنا، ابنة القاضى ، أنها حامل من الذباخ، ورغم محاولاتها أن تخفى الخبر لكنه يعلم ويعاقبها.

يذكر أن"ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3أعوام، مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش

للعراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017 ، من انتاج شركة بلاحدود ل د. قيس الرضوانى،ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر.

ويشارك فيه أكثرمن ١٣٠ فنان وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي واحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور و كنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، واخراج ناجى طعمى، مستشار اعلامى دينا دياب.