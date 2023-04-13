مدحت صالح فى سهرة طرب من طراز خاص بالأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - ازدادت ليالى الاوبرا الرمضانية جمالا وتزينت بسهرة طرب من طراز خاص التمع خلالها الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته .

فعلى المسرح الكبير الذى علق لافتة كامل العدد ووسط تفاعل الحضور ظهر مدحت صالح بكامل لياقته الفنية ليجدد عهد الاصالة مع الجمهور وبصوته المدموغ بسمات جيل العظماء تغنى بباقة مختارة من اعماله الخاصة كان منها حنيت للبيت ، بحلم علي قدى ، المليونيرات ، يتقال ، بنتي وحبيبتي ، الدنيا لو هتيجي ، محبتك جنون ، مافيا ، نوري نور ، انا مش بعيد ، حبيبي يا عاشق ، ماشي في ضلها ،هتكلم ، ، انا هو انا ، وعدي ، ابن مصر الى جانب عدد من اعمال زمن الفن الجميل التى اعتاد اداءها منها برمي السلام ، اى والله ، تلات سلامات ، الحلوة داير شباكها ويا حبيبي واحشني .



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وعقد على المسرح الصغير ندوة ثقافية ناقشت السيرة الهلالية وتاثيرها على الادب الشعبى باعتبارها احد الملاحم الشهيرة فى هذا المجال ، كما تم استعراض نماذج من اقسامها الثلاث واستضافت كل من الدكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الدكتور خالد عبد الحليم ابو الليل استاذ اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة وقدمتها الشاعرة اسماء كامل تحت اشراف الفنان امين الصيرفي وتخللها فقرات غنائية لكل من الدكتور احمد سعد الدين والفنانة فاطمة عادل بمصاحبة الفرقة الموسيقية التى ضمت محمد عفيفي (ربابة) ، لبيب موسى (كولة) ، ابراهيم الشاذلي - حسن مصطفى (ايقاع ) ، محمد مصطفى (دف ) .