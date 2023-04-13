شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 21.. صولا عمر تثور ضد والديها لخوضهما فى أعراض القتيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 21 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي الكثير من الأحداث، حيث ثارت روفيدا "صولا عمر" على والديها "إيهاب فهمي، ونهلة سلامة"، بعدما سمعتهما يخوضان فى أعراض سلمى القتيلة، بعدما اتفقت أمها مع إدوارد على عمل حملات من خلال اللجان الإلكترونية تخوض فى أعراض القتيلة، واتهمتهما بأنهما ليس لهما علاقة بالدين.

مسلسل حضرة العمدة يعرض حصرياً على قناة الحياة الساعة 8:15 مساءً، والإعادة 2:30 صباحا، و10:30 صباحا، و4:30 مساء، وتعرض على قناة الحياة دراما الساعة 10 مساء والاعادة الساعة 8 صباحاً والساعة 2.15 ظهراً، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 8.30 مساء.

مسلسل"حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.