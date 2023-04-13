«تفاحة السينما».. اكتشفها نور الشريف وتزوجت من عائلة الرئيس مبارك وخطفت فاروق الفيشاوي من زوجته !! لن تصدق من هي؟!

كتب امير فتحي في الخميس 13 أبريل 2023 02:43 صباحاً - ظهرت في أواخر السبعينات، واشتهرت بجمالها ورقتها وانوثتها الطاغية، صاحبة عيون عسلية مميزة، وشعر أصفر، وبشرة قمحاوية، لها ملايين المعجبين والمحبين في الوطن العربي.

أنها الفنانة الجميلة ليلى علوي التى لُقبت “بتفاحة السينما” والتي لها رصيد كبير من الأفلام والمسلسلات، مثل: غرام الافاعي، قبضة الهلالي، سمع هوس، التوأم، وفرح ليلي، وهي ودافنشي وغيرها.

بدايتها الفنية واكتشاف نور الشريف لها

بدأت ليلى علوي علاقتها بالفن منذ أن كان عمرها 7 سنوات حيث عملت بالإذاعة، وعندما أتمت عامها الـ15 شاركت في عدد من العروض المسرحية، إلى أن قابلت الفنان نور الشريف والذي آمن بموهبتها ورشحها للمشاركة في أكثر من فيلم سينمائي.

زواجها من عائلة الرئيس مبارك

وعرفت ليلى علوي في الوسط الفني، بأنها آنسة ولم تخوض تجربة الزواج، حتى بداية عام 2007، عندما أعلنت ليلى زواجها من عم “خديجة” زوجة جمال محمد حسني مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رجل الأعمال منصور الجمال.

وقالت ليلى علوي، أنها تعرفت على الجمال في إحدى السهرات الرسمية، وتبادلا الإعجاب وارقام التليفونات، وتحولت الصداقة إلى علاقة حب وارتباط.

مهر ليلى علوي

ولم يعرف الكثيرون أن المهر الذي قدمه منصور الجمال للجميلة ليلى علوي، هو يخت ثمنه مليون ونصف دولار، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الثمينة، وفي عام 2015، أعلنت ليلى علوي، انفصالها عن رجل الأعمال الجمال الذي أنجبت منه ولدهما بالتبني “خالد”، معلنة إستمرار صداقتهما رغم الطلاق.

علاقة حب مع فاروق الفيشاوي

وكانت هناك علاقة حب قوية بين فاروق الفيشاوي وليلى علوي؛ وعلى الرغم من زيجات الفيشاوي المتعددة، وعلاقاته المتعددة أيضا «وفقا لما صرحت به طليقته وأم ابنيه الفنانة سمية الألفي، في أكثر من برنامج تليفزيوني»، إلا أن عشقه الأول للفنانة ليلى علوي ظل يسيطر عليه طيلة حياته، ولم يخجل أن يتحدث عنها في أكثر من برنامج تليفزيوني، ويعترف بأنها الحب الحقيقي في حياته، مشيرا إلى ندمه على عدم الزواج منها.

ووفقا لمقربين فإن الفنان فاروق الفيشاوي تقدم لخطبة الفنانة ليلى علوي، لكن والدتها رفضت هذه الزيجة رغم موافقة ليلى وحبها لفاروق، ورغم ذلك لم يكف الفيشاوي عن التغزل فيها.

وذكرت الفنانة سمية الألفي في برنامج «السيرة»: أنها ضبطت رسائل غرامية كتبها الفيشاوي لـ ليلى علوي كان يعتزم إرسالها لها، في الفترة التي كانت متزوجه فيها من الفيشاوي، وبمواجهته اعترف أنه يحبها، ولم يستطع نسيانها، مؤكدا أن ذلك لا ينقص من حبه لـ سمية شيئا.

ليلى علوي خارج موسم رمضان 2023

تغيب الفنانة ليلى علوي عن المشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2023، وذلك لانشغالها الفترة الماضية في تحضير وتصوير عدد من الأفلام السينمائية.

تصريحات ليلى علوي في برنامج كلمة أخيرة

حلّت الفنانة ليلي علوي ضيفة علي برنامج “كلمة اخيرة “مع الاعلامية لميس الحديدي والذي يعرض علي قناة “اون اي” ، وأثناء الحوار تحدثت ليلي علوي عن العديد من الأمور الفنية وبعض الأمور المتعلقة بحياتها الشخصية.

قالت ليلى علوي: مالقيتش حاجة تعجبني خلال أربع سنين ترجعني للسينما غير فيلم “ماما حامل“، في أعمال بحددها من أول قراءة وفي حاجات بتحتاج وقت علشان أحكم وأوافق عليها أو أرفضها .



وتابعت: فيلم المغتصبون تسبب في تعجيل صدور قانون الإعدام للمغتصبين علشان كده بركز على العمل اللى ليه مضمون ورسالة و ربنا كرمني بعد فيلم”المغتصبون” وأرى أن هوايتي هى مهنتي، ولا أحب الإفيهات ولكن أقرب للمواقف الكوميدية.

وأضافت: أنا بحب الفنان شريف الدسوقي وربنا يشفيه، فانه كاركتر مميز جدا، من أول الناس التى صفقت له فى فيلمه فى مهرجان القاهرة والذى حصل على جائزة عنه، والصراحة هو شخص غير معتاد فى تمثيله وكوميديته ليه طابع غير معتاد .

ليلى علوي في مهرجان القاهرة السينمائي

وقالت ليلى علوي خلال تصريحات على السجادة الحمراء لافتتاح الدورة ال 44 لمهرجان القاهرة السينمائي: مبروك علينا المهرجان، طوال الفترة الماضية كانت هناك اجتماعات ومناقشات مع حسين فهمي وأمير رمسيس واندرو محسن، ومحمد العدل وعمر عبدالعزيز وجابي خوري، تغيبت عن اكثر اجتماع لظروف معينة، لكن الأمور تسير بشكل رائع، والقاهرة السينمائي أكتر مهرجان بحبه، أول مهرجان نزلته، ومن أهم مهرجانات العالم، الوحيد الذي لديه الصفة الرسمية في الوطن العربي، الدولة كلها معانا للحفاظ على تلك المكانة.

وأضافت: اصور حاليًا فيلم مهمة في سهل حشيش مع بيومي فؤاد وحمدي الميرغني، تأليف لؤي السيد، اخراج محمود كريم، نجحت معاهم في ماما حامل، نقدم فيلم اجتماعي كوميدي، حصلنا على اجازة بسبب المهرجان ونكمل التصوير بعد 4 ايام.

وتابعت: سأتفرغ للسينما ولدي فيلمين في السينما، ولهذا لن أقدم أعمال درامية في الفترة المقبلة ولن أشارك في موسم دراما رمضان 2023، ولكن من المؤكد أنني سأتابع بعض الأعمال المنتقاة بعناية.

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