شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلاً غنائيًا فى الكويت 11مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أنغام، حفلاً غنائيًا في الكويت يوم 11 مايو الشهر المقبل، ومن المقرر أن تقدم أنغام باقة من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.



أنغام

وطرحت النجمة أنغام، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "نسينا نعيش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، ميكس وماستر أمير محروس، والكليب من إخراج عادل جمال.

كما طرحت مؤخرًا أغنية "خلينى شوية معاك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان توزيع خالد عز، وميكس وماستر أمير محروس

وطرحت النجمة أنغام، مؤخرًا أغنية بعنوان "عشان أرضيك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وليد فايد، ميكس وماستر أمير محروس.

يشار إلى أن أنغام تقدم برنامجها الذى يحمل نفس اسمها ويذاع أسبوعيًا يومى الخميس الجمعة، حيث استضاف العيد من نجوم الغناء، أبرزهم راغب علامة، ومصطفى قمر، ونوال الزغبى، وهيثم شاكر، وبهاء سلطان، وغيرهم من المطربين في مصر والوطن العربى.