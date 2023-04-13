شكرا لقرائتكم خبر عن 10مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة لأول فيديو تشويقى لـ The Marvels والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة مارفل أول فيديو تشويقة لـ فيلمها الجديد The Marvels، العمل الذى سيطرح يوم 10 نوفمبر المقبل، وتخطت مشاهدات الفيديو 10 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

يعد فيلم The Marvels تكملة لـ فيلم Captain Marvel الذى طرح خلال عام 2019، ومن بطولة بري لارسون، صموئيل ل.جاكسون، أشتون لدينا، بارك سيو جون، إيمان فيلاني، تيونا باريس، موهان كابور، كارولين سيمونيت، إميلي نج، جيسيكا تشو، ومن إخراج نيا دكوستا، وتأليف جين كولان، روي توماس.

وكانت كشفت الممثلة العالمية بري لارسون عن أنها كانت "خائفة مما سيحدث" لها عندما انضمت إلى عالم مارفل السينمائي، حيث أكدت الممثلة، التي ظهرت لأول مرة في عالم مارفل السينمائى في عام 2019 ، بـ شخصية كابتن مارفل، إن فكرة لعب دور بطل خارق أخافتها في البداية بسبب الاهتمام الذى يدور حولها.

صرحت لارسون لـ Harper’s Bazaar قائلة:"كنت خائفة مما سيحدث لي، كنت مثل ماذا سيحدث بعد ذلك، ومن أهم صفات مهنتى هي طريقة تعاملى مع ما أشعر به".

ستعيد لارسون تمثيل دورها كابتن مارفل في فيلم The Marvels في خلال هذا العام، جنبًا إلى جنب مع إيمان فيلاني في دور السيدة مارفل، وتيونا باريس في دور مونيكا رامبو، وصمويل إل جاكسون في دور نيك فيوري، الفيلم من إخراج نيا دكوستا، التي أخرجت فيلم Candyman الذى طرح عام 2021.

فى الجزء الثانى من فيلم الأبطال الخارقين Captain Marvel، تنقل الشركة الأحداث من تسعينات العقد الماضى إلى وقتنا الحالي، وذلك من خلال كتابة الفيلم بطريقة جديدة، مع إضافة العديد من الأحداث المبتكرة، وستقوم الكاتبة ميجان ماكدونال، بكتابة سيناريو العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشره موقع "hollywoodreporter".