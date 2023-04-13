شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أجزاء فى 10 سنوات.. فيلم John Wick: Chapter 4 فى دور العرض المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم العالمي كيانو ريفز خلال الـ 10 سنوات الماضية، سلسلة أفلام John Wick وكان آخرها الجزء الجديد الذي عرض مؤخرا بدور العرض العالمية حيث تم عرض الفيلم الجديد والذي يحمل اسم John Wick: Chapter 4 في أكثر من 25 دولة، ومنها ألمانيا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وسيعرض في مصر بشكل محدود بداية من يوم 14 أبريل الجاري، في أكثر من 10 شاشات عرض، علي أن يصل بداية من يوم 19 أبريل في كل شاشات العرض المصرية، قبل أن يبدأ عرضه بالدول العربية.



John Wick: Chapter 4

عن أسباب تمسكه بتجسيد الشخصية على مدار 10 سنوات، قدم خلالها 4 أجزاء ناجحة، أكد ريفز عن حبه لشخصية جون ويك بكل ما تحمل من تفاصيل انسانية، وخفة ظل وإرادة وقدرة على الحزن والانتقام، واكد ريفز أنه يحب شخصية جون ويك كثيرا، وتعد من شخصياته المفضلة الذي أداها حتى أكثر من دوره فيلم "Speed"، وفيلم "Matrix"، وأضاف أن شخصية جون ويك هى شخصية مرحة، حيث صرح قائلا:"أرى أن الفيلم بأكمله أسطورة وأحب أداء هذا الدور"، مشيرا إلي أن عمره لم يشكل أي تعقيد له لأداء دوره في البداية لم يشعر بهذا، ولكن تصوير بعض المشاهد في الفيلم جعله يشعر بالتقدم في العمر.

ويعد الفيلم الجديد الذى تصل مدته إلى ساعتين و49 دقيقة وتكلف إنتاجه ما لا يقل عن 100 مليون دولار، هو أكبر فيلم حتى الآن في سلسلة الأفلام، وحقق الفيلم تقييم 95 ٪ على موقع Rotten Tomatoes، فيما حصل الفيلم علي تقييمات عالية، بلغت 8.5/10 على موقع التقييمات الشهير IMDb.

وتحدث أحد النقاد عن الفيلم، قائلا:" يحتوى الفيلم على العديد من مشاهد الأكشن المبتكرة، والغير مملة على الاطلاق، وأن من سيُشاهدهُ لن يشعر بمدته التي تتراوح قرابة الثلاث ساعات، وسيتمنى لو يعيد مشاهدته مرة أخرى، خاصة وأن كيانو ريفز لم يتحدث سوي 380 كلمة فقط، فيما ذهب كل التركيز إلي مشاهد الأكشن، التي سيطرت علي أحداث الجزء الرابع من سلسلة الأفلام الشهيرة.



John Wick: Chapter 4

وأشار النقاد أن الجزء الجديد من السلسلة يضيف بداية قوية لهوليوود في عام 2023. بعد أن انتعشت مبيعات التذاكر إلى حوالي 67٪ من مستويات ما قبل الجائحة العام الماضي، أصبحت الأفلام الجديدة أكثر ثباتًا وأكثر حزمًا هذا العام. قادت أفلام الأجزاء الطريق، بما في ذلك ” كريد 3″ و ”سكريم 6″. ارتفعت مبيعات التذاكر بنسبة 28٪ عن العام الماضي.

الفيلم من إخراج تشاد ستاهلسكي ويدور الفيلم حول جون ويك الذي يكتشف طريقة لكسب حريته، ولكن قبل أن يتمكن من كسبها، يجب أن يواجه عدوًا جديدًا ذات نفوذ قوية ولديه تحالفات في جميع أنحاء العالم، كما يجد أن أصدقاءه القدامى قد تحولوا إلى أعدائه، لتبدأ الأحداث المثيرة والمشوقة في الفيلم، ويلعب دور البطولة بجانب الممثل كيانو ريفز، ولورانس فيشبورن ورينا ساواياما وشامير أندرسون، وسكارسجارد ودوني دين، ومن إخراج تشاد ستاهلسكي.