شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى وأبطال "الكبير أوى" على مائدة إفطار جماعى لنجوم المسلسل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمع المخرج أحمد الجندى أبطال مسلسل "الكبير أوى 7" على رأسهم النجم أحمد مكى، على مائدة إفطار جماعى لنجوم العمل الذى يعرض على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it.

وتضمنت أحداث الحلقة 22، من مسلسل الكبير أوى 7، بداية مباراة كرة القدم بين فريق المزاريطةبقيادة الكبير "أحمد مكى" و فريق fhc المملوك لفاروق سماحة المنافس لحزلقوم، وصد بعزق "أحمد فتحى" أكثر من كرة.

كما سجل هجرس "محمد سلام" هدفا فى نفسه وأظهر أنه ليس خائنا لفريق المزاريطة بل يفعل كل ذلك بعد اتفاقه مع حزلقوم وأنه ينتمى لفريق المزاريطة.

حرص الكبير "أحمد مكى " قبل الشوط الثانى من المباراة على إثارة الحماسة فى فريق المزاريطة بعد خسارتهم فى الشوط الأول، وطلب منهم أن يلعبوا فى الشوط الثانى بكل حماس حتى لا يخسروا المزاريطة، وبالفعل عدلوا النتيجة وسجل الكبير جول وعترة جول لتصبح النتيجة تعادل.

ثم دخل ظباط الشرطة المباراة للقبض على الكبير والقطر " مصطفى أبو سريع" بتهمة السرقة مما سوف يجعل المباراة تتوقف لكن قطر أبلغهم أن الكبير لا يعرف شيئا عن سرقته ونزل حزلقوم مكانه وسط تشجيع الجماهير ومربوحة "رحمة أحمد" له.

وعقب نزول حزلقوم المباراة ضرب لاعبا من الفريق المنافس مما تسبب فى ضربة جزاء و لكنها خرجت خارج المرمى، وفى أخر دقيقة للمباراة سجل الكبير وحزلقوم جول وتصبح النتيجة 4-3 و يحتفل الجميع بالفوز و يكسب حزلقوم الرهان.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة منها فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.