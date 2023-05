شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حرب الحلقة 2.. أحمد السقا يسافر سيناء لإحضار C4 وفراج يتحرك للعريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل حرب الذى يتم عرضه على قناة ON طلب الشيخ عثمان (أحمد السقا) من المهندس زياد (عماد الطيب) تصنيع 100 صاروخ، ليندهش لأخير من هذا العديد الذى يعتبر كمية خاصة بجيش كامل، ليرد عليه عثمان بأنه يريدها جيش قصاد جيش، ويوافق زياد على ذلك ولكنه يطلب توفير كمية كبيرة من C4 ليأمر عثمان بإحضارها مباشرة.

معتز المساعد الخاص بالشيخ عثمان يخبره بأن الشيخ أبو القاسم (محمود البزاوى) رفض إعطائه C4 ويرغب فى زيارة الشيخ عثمان له شخصياً وطلب المواد بنفسه، كما أخبره بأن أبو القسام سخر منه أمام المجاهدين ليقرر عثمان السفر مباشرة إلى سيناء لمقابة أبو القاسم وطلب منه C4 وبالفعل يصل عثمان إلى مقر الخلية بعدم وضع غطاء على عينيه حتى لا يعرف طريق المكان.

فى الجانب الآخر يبدأ الضابط عمر مهام عمله فى جهاز الأمن الوطنى، ويجد خيطاً بعد متابعته تفريغات كاميرات القهوة التى كانت يجلس عليها العناصر التكفيرية، ليصل إلى سائق تاكسى الذى يخبرهم بما حدث وأنه أوصل الثلاث شباب إلى مستشفى، ليذهب عمر إلى منزل العنصر التكفيرى الذى تم القبض عليه فى البداية وبعد تحريات يكتشف عمر أن التواصل بين الأعضاء يكون عن طريق الراديو من خلال الاتصال ببرنامج معين، وتكشف مكالمة أن مدحت صديق فؤاد المطلوب سيسافر إلى العريش.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف اياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.