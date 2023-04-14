شكرا لقرائتكم خبر عن جت سليمة الحلقة 7.. قوت القلوب وراء كشف سر حق الموكوس فى حكم أرض النعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 7 من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، على شاشة قناة cbc، اكتشاف سلمية "دنيا سمير غانم" ومحمد سلام "الموكوس" أن قوت القلوب "هالة فاخر" هي من وراء الرسالة التي وصلت للموكوس وعرف من خلالها أنه ابن شقيق السلطان طمعان "خالد الصاوي"، الذى قتله السلطان ليستولى على الحكم، حيث ذهب لها الموكوس ليعرف منها القصة بالكامل.

وكان السلطان طمعان قام برمى عمر شقيق سليمة في حنك السبع، وذلك ليجبر سليمة على الظهور والحضور لإنقاذ شقيقها ثم يقبض عليها ليجبرها على تجميع فصول الكتاب ليتحكم في النبوءة التي حذرته منها العرافة أم العريف.

وتظهر دنيا سمير غانم في دور سليمة يتيمة الأب والأم وتعيش مع زوجة أبيها الراحل وشقيقها الصغير من والدتها، فيما تعاملها زوجة أبيها الراحل سلوي عثمان مثل سندريلا التي رحل والدها وتركها مع زوجته، حيث تقوم سليمة بتحضير الفطار لزوجة أبيها وابنتيها ولكنها استطاعت الولوج إلى أرض النعام بسبب كتاب سحري وجدته في مكتبة والدها.

يعاد مسلسل جت سليمة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

وغابت دنيا سمير غانم 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها على مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.