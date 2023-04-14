شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة ونقولا معوض وندى أبو فرحات أعضاء لجان تحكيم مهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن برنامج الأفلام الخاص بدورته الثالثة عشر، والمقرر إقامتها في الفترة بين 28 أبريل و4 مايو، وكذلك عن أعضاء لجان تحكيم مسابقات المهرجان.

البرنامج يضم 45 فيلمًا (18 فيلما طويلا و27 فيلما قصيرا)، من إنتاج 12 دولة عربية مختلفة، مع شراكات إنتاجية من 11 دولة غربية، تم تقسيمها بحيث تضم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 12 فيلمًا، مسابقة الأفلام القصيرة 17 فيلمًا، بالإضافة لأربعة أفلام في برنامج "ليالي عربية"، فيلمين في برنامج "أفلام تستحق المشاهدة"، فيلم في عروض المدارس، فيلمين للأسرة، ثلاثة أفلام سعودية قصيرة في عرض خاص، وخمسة أفلام ضمن برنامج الأصوات المسموعة (البرنامج الذي ينظمه المهرجان بدعم المعهد السويدي بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لدعم المواهب في الأردن).

وقال مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي تحدث عن الاختيارات: "سعداء بتمكن المهرجان كالعادة من جمع أفضل إنتاجات السينما العربية خلال العام التالي للدورة السابقة".

تتشكل لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة من المنتج التونسي توفيق قيقة، الممثلة المصرية هنا شيحة، الناقد المقدونية مارينا كوستوفا، الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات، ومهند البكري مدير الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بينما تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة من الممثل اللبناني نيقولا معوّض، المنتج الفرنسي دانيال زيسكند، والمخرجة السعودية ضياء يوسف الهلال، هذا ويفتتح المهرجان دورته بفيلم "حُمّى البحر المتوسط" للمخرجة الفلسطينية مها حاج.