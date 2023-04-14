شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: شخصية "مها سلام" في الكتيبة 101 سيدة سيناوية من النماذج التي تحمي بيوتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة وفاء عامر، إن سبب نجاح تقديمها لشخصية "مها سلام أبو قريع"، في مسلسل الكتيبة 101، الذى أذيع خلال شهر رمضان، هو الورق والمخرج والتفاصيل المكتوبة إضافة إلى إحساسها بالشخصية الذي يتملكها.

وأضافت الفنانة وفاء عامر، خلال حوارها مع قناة القاهرة الإخبارية، أن المخرج قبل التصوير يكون له توجيهات وملاحظات تكون وهى في حالة صمت وما بعده يأتى التعايش مع الشخصية بعد أخذ كل تفاصيلها من المخرج، حتى تؤديها للجمهور بكل تفاصيلها دون زيادة أو نقصان، لافتة إلى أن مصر مليئة بالعظيمات اللاتي يجب تجسيد قصص كفاحهن.

ولفتت إلى أنها شعرت بالمسؤولية تجاه الشخصية التي قدمتها في مسلسل الكتيبة 101، مشيرة إلى أن شخصية "مها سلام" سيدة سيناوية من النماذج التي تحمي بيوتها وهى سيدة مشرفة وثرية ومليئة بالمغامرات.