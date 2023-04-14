المواجهة الأولي بين جعفر وبلال شامة.. الحلقة 22 من "جعفر العمدة"

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 22 من مسلسل "جعفر العمدة"، حيث ذهب الفنان منذر رياحنة وهدد أخته دلال أنه سوف يقوم بفضح سرها أمام زوجها محمد رمضان، وأنه يمتلك صورة لها وهى مع بلال شامة، والتي تطلب منه وتستسمحه ألا يخبره، فيطلب منها أن تأتى منزلهم، لتطلب السماح من أبوها وأمها وإلا سوف يفضح سرها، لتقوم دلال بسرقة موبيل أخوها بعد إرسال بلطجية له حتى لا يفضح سرها.

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كما ذهبت الفنانة زينة الزوجة الرابعة إلى الدكتور ليخبرها أنها حامل، وأبلغت هالة صدقى والددة زوجها جعفر العمدة، وشعرت بالسعادة.

ويذهب محمد رمضان إلى أحمد داش فى المنزل ويطلب منه أن يسافر معه إلى خالته التى تقطن بالإسكندرية ظنا منه أن لديها معلومات تعرفها عن بلال شامة تفيده لمعرفة طريق ابنه.

كما ذهب الفنان محمد رمضان إلى شقيقه أحمد فهيم، ويواجهه بشكل مباشر ويقوم بسؤاله "هل أنت المسئول عن خطف ابنى"، ويطلب من سيد أن يحلف على كتاب الله أنه غير مسئول عن خطف ابنة، بالإضافة إلى أنه غير مسئول عن التعدى على زوجته دلال والتخلص من ابنها فى

بطنها، ويحلف سيد على كتاب الله أنه غير مسئول عن كل ذلك، ويطمئن قلب جعفر العمدة.

بينما بدأ جعفر الشك فى كل المحيطين به حول خطف ابنه، وتأجير بلال شامة من أجل إتمام عملية الخطف من 19 سنة، وتحدث مع زوجته الثانية إيمان العاصى قائلا: "قابلت بلال شامة وبعد ما وصلتله صدمته سيارة ومات، أنا مش عارف أصدق مين ليه قالى إن اللى عمل كدة حد من أهل بيتى ومات قبل ما أعرف هو مين".

وأضاف: "مش عارف إنتي خطفتي ابن ثريا وهي سقطتك ولا العكس، وليه أخوكى قالى إنه المسئول عن خطف ابنى من عشرين سنة، أشك فى مين طيب في أمي ولا نرجس ولا عايدة اللي متعرفش حاجة ولا أشك في سيد أخويا".

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