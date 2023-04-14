محمد محيي يكشف أسراره بـ حبر سري .. غدًا مع أسما إبراهيم

ياسر رشاد - القاهرة - يحل النجم محمد محيي، ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامجها "حبر سري"، والذي يذاع على شاشة "القاهرة والناس" في تمام الساعة 6:20 مساءً .

ومن المقرر أن يكشف "محي" العديد من الأسرار الفنية والشخصية، إضافة إلى مشاريعة الغنائية المقبلة.

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وكان محمد محيي، طرح أخيرًا، أغنية "حاجة غريبة" من كلمات رومينا، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي .

كلمات أغنية حاجة غريبة محمد محيي:

تقول كلماتها: "حاجة غريبة بتحصل دايمًا كل ما أفكر فيك ألقي ملامحك تهرب مني واللي أشوفه عنيك حاجة غريبة بتحصل دايمًا كل ما أفكر فيك.





ألقي ملامحك تهرب مني واللي أشوفه عنيك

دايمآ أشوفها بتتحداني وتترجاني في نفس

الوقت تتحداني إني أقدر أنسي تترجاني أرجع دلوقت، اااه أستغرب اااه والأغرب إني ساعتها بكون شايفكحاجة غريبة حتى شفايفك لو تندهلي يمكن برضوا أكون سمعك واللي هيسمع كدة هيفكر إني بحن لعمرى معاك، حتي شفايفك لو تندهلي يمكن برضوا أكون سمعك واللي هيسمع كدة هيفكر إني بحن لعمرى معاك وإني بعاند وإني لا هقدر أنسي حكايتك وأنسي هواك وأنت حكايتك أصلا غلطة مره في مره قضيتها معاكااااه أستغرب اااه والأغرب إن ساعتها بكون شايفك".