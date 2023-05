شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حرب الحلقة 2.. أحمد السقا يحمى ابن أخته ومحمد فراج ينتقل للأمن الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثانية من مسلسل حرب الذى يتم عرضه على قناة ON، أن الشيخ عثمان (أحمد السقا) يجند ابن أخته فؤاد (أحمد أبو زيد) للعمل معه فى الخلية الإرهابية، حيث تبين أن فؤاد كان العنصر الثالث فى العملية التى أحبطها الرائد عمر الامام (محمد فراج) أمام قسم الشرطة، ويأمر عثمان ابن أخته فؤاد بحلاقة دقنه وتغيير ملابسه ونفس الأمر بالنسبة لزوجته مروة (سارة الشامى) التى خلعت النقاب وتركت شعرها من أجل الابتعاد عن القاهرة بدون ما يستدل عليهم فى أى كمين.

المشهد ينتقل إلى المباحث حيث مدير المباحث يهنئ عمر الإمام على مجهوداته فى عملية إحباط العملية الإرهابية التى استهدفت قسم الشرطة، ويخبره بأن ضابط الأمن الوطنى شريف زيدان (أحمد سعيد عبد الغنى) رشحه للانتقال إلى جهاز الأمن الوطنى وتم الموافقة على ذلك، ليحضر شريف زيدان ويخبر عمر بنفسه وأن عليه التدريب فى الجهاز لمدة 3 أشهر، ويبدأ بعدها مهام عمله مباشرة واستكمال قضية الخلية الإرهابية.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف اياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.