شكرا لقرائتكم خبر عن "رسالة الإمام" الحلقة 22 ملخص الأحداث.. هل يتحالف السرى مع الجروى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 22 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، بلقاء الجروى "نضال الشافعى" ، أسيره "السرى" فى السجن، ويدور بينهما هذا الحوار :

الجروى: ظننت أن اصطيادك سيكون أصعب من ذلك.

السرى: من السهل أن تقول ذلك وأنت بين رجالك.

الجروى: اعترف بالهزيمة مرة واحدة يا سرى. فهذه أول خصال الرجال.. تناول الطعام جيدا فسوف تعود إلى الفسطاط قريبا أسيرا بكل تأكيد. هذا كان طلب العباس ولا أستطيع أن أرفض طلبا لوالى البلاد. ولو كان الأمر بيدى لرحمتك من مشقة السفر وأنهيت الأمر هنا.

وكانت الحلقة السابقة قد تضمنت وقوع السرى أسيرا فى يد الجروى، بعد لقائهما كل على قاربه بنهر النيل، يسأله الجروى: "ماذا تريد منى يا سرى؟ ، يجيب: "تعود معى إلى الفسطاط.. أنت مطلوب" ، يقول السرى: لقد أخبرنى العباس أن هناك ما تعرضه علي. يرد الجروى: انضم إلينا يا سرى، فيقول السرى: نعود إلى الفسطاط أولا ثم يقضى الله أمرنا جميعا ، وفجأة يأمر الجروى جنوده بإطلاق أسهمهم، ليجد السرى نفسه أسيرا بين جنود الجروى.

وينتشر السم فى جسد العباس بن موسى "فراس سعيد"، بعدما غدر به أبو بشر "خالد القيش" وأهداه سجادة يدّعى أنها أفضل ما نسج فى الفسطاط، لينام عليها حين يشعر بالتعب، وبعد نومه على السجادة يتملك السم من جسده، ويتوعد صهيب "محمد علاء" بالقصاص من المطلب وأبى بشر، ويعد بذلك العباس بن موسى، لكن الأخير يموت متأثرا بالسم .

وكانت الحلقة السابقة قد تضمنت ذهاب أبو بشر "خالد القيش"، إلى العباس بن موسى "فراس سعيد"، متظاهرًا بالضعف وأنه لم ينقلب على الخلافة بل وقدم عنقه للعباس إن فهم موقفه خيانة للخلافة قائلا: رأسى دون راية الخلافة لكنى بقيت من أجل الناس وحقن الدماء .

كشف أحداث الحلقة 22 عن المكان الذي اختبأت فيه هند (سلمى أبو ضيف) وهو بيت السيدة نفيسة، فبعد أن اتهمها عقيل شقيق زوجها بارتكاب الفاحشة هربت هند ولجأت للسيدة نفسية لتطلب منها المساعدة والمكوث في بيتها حتى تظهر براءتها.

وطلبت السيدة نفيسة حضور الإمام الشافعي وعقيل وخال هند لدارها حتى تظهر لهم هند، وسامحت هند عقيل على اتهامها لها ظلما، كما طلبت هند المسامحة من خالها جمال الدين وأخبرته أنها لا يمكن أن ترتكب مثل هذا الخطأ، كما أنها ستظل في دار السيدة نفيسة حتى تهدأ نفوس الناس.

يشعر المطلب "وليد فواز" وأبو بشر "خالد قليش" بنشوة الانتصار بعد التخلص من العباس، فأصبح الطريق سهلا لتأديب "الجروى" واستعادة "السرى" من السجن.

لكن أبا بشر يشير على المطلب بالتخلص من السرى بعد أن أصبح ورقة ذابلة، بينما يرفض المطلب قائلا: له فى عنقى معروف لابد أن يرد ولا يرد المعروف سوى بالمعروف.

يدخل الجروى إلى السرى فى محبسه من جديد ويقرأ عليه كتاب خليفة المسلمين المأمون، قائلا: "عرف خليفة المسلمين المأمون أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بكتابكم الذى أرسلتموه عن الأوضاع فى مصر وقد أمر خليفة المسلمين بأن يولى السرى بن الحكم مصر وصلاتها وخراجها على أن يعم الأمان ويحق الحق وينصر المظلوم ويحكم بشرع الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويعين عبد العزيز بن الوزير الجروى قائدا للجند وللشرطة ودار الخراج ولدار السك ، ويعاونه وينصره على الفتن".

وبعدها يدور بينهما هذا الحوار ...

السرى: صار التزوير عادة لديك، وهنا يسأله الجروى: ما الذى تريده يا سرى، ليرد: الفسطاط ودار الإمارة

الجروى: لك ما طلبت، ولى ما طلبت أنا

السرى: وكيف يتم ذلك

الجروى: لا أتدخل فى أمور الفسطاط ودار الإمارة إلا بأمر منك ، وأنت لا تتدخل فى أمر من أمورى.

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.