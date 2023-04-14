شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم المصري "19 ب" ينافس فى المسابقة الرسمية بمهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن برنامج الأفلام الخاص بدورته الثالثة عشر، والمقرر إقامتها في الفترة بين 28 أبريل و4 مايو، وكذلك عن أعضاء لجان تحكيم مسابقات المهرجان.

ويأتي برنامج عروض الأفلام في مسابقة الأفلام الطويلة كالتالي:

حُمّى البحر المتوسط – إخراج مها حاج (فلسطين، ألمانيا، فرنسا، قبرص)

مسابقة الأفلام الطويلة

19 ب – إخراج أحمد عبد الله السيد (مصر)

أجساد بطولية – إخراج سارة سليمان (السودان)

الأخيرة – إخراج عديلة بن ديمراد وداميان أونوري (الجزائر، فرنسا، السعودية، قطر، تايوان)

أغنية الغراب – إخراج محمد السلمان (السعودية)

بركة العروس – إخراج باسم بريش (لبنان، قطر)

بطاطا – إخراج نورا كيفوركيان (كندا، لبنان)

تحت الشجرة – إخراج أريج السحيري (تونس، فرنسا، سويسرا، ألمانيا، قطر)

جنائن معلقة – إخراج أحمد ياسين الدراجي (العراق، فلسطين، مصر، بريطانيا، السعودية)

علم – إخراج فراس خوري (فلسطين، فرنسا، تونس، السعودية، قطر)

ملكات – إخراج ياسمين بن كيران (المغرب، فرنسا، قطر، بلجيكا، السعودية)

نزوح – إخراج سؤدد كعدان (سوريا، بريطانيا، فرنسا)

Hyphen– إخراج رين رزوق

البرنامج يضم 45 فيلمًا (18 فيلما طويلا و27 فيلما قصيرا)، من إنتاج 12 دولة عربية مختلفة، مع شراكات إنتاجية من 11 دولة غربية، تم تقسيمها بحيث تضم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 12 فيلمًا، مسابقة الأفلام القصيرة 17 فيلمًا، بالإضافة لأربعة أفلام في برنامج "ليالي عربية"، فيلمين في برنامج "أفلام تستحق المشاهدة"، فيلم في عروض المدارس، فيلمين للأسرة، ثلاثة أفلام سعودية قصيرة في عرض خاص، وخمسة أفلام ضمن برنامج الأصوات المسموعة (البرنامج الذي ينظمه المهرجان بدعم المعهد السويدي بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لدعم المواهب في الأردن).