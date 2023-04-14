شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 22.. مهرة ترى يمنى برفقة أدهم وجابر يهدد أنور الزيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاني إسراء رخا من آلام شديدة بسبب حملها مع شربها المخدرات خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 22، ويحاول طارق (أحمد غزي) اللحاق بها إلى المستشفى، ولكن الطبيب يخبرهم أن جنينها به تشوهات وتحتاج إلى تحليلات وعملية جراحية، ليستنجد طارق بمهرة ويترك صديقته ويذهب مجددا إلى تاجر المخدرات. كما تشهد الحلقة رؤية مهرة ليمنى (هدى الإتربي) برفقة أدهم، من وراء زوجها، لتقوم بتصويرها، ثم يقوم جابر (أحمد العوضي) بتهديد أنور (أحمد بدير) للابتعاد عنه وعدم الوقوف في طريقه وطريق عمله الجديد.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.