رضوى الشربيني تبكي في “أنا والقناع” بعد هذا السؤال:”صورة المرأة الحديدية لا تعكس شخصيتي”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 14 أبريل 2023 05:51 صباحاً - بكت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني،خلال استضافتها في برنامج “أنا والقناع”، معترفة بأن الجمهور أخذ عنها صورة المرأة الحديدية، بسبب تصريحاتها عن الرجال في برنامجها التليفزيوني، ودعمها المستمر للمرأة.

وقالت رضوى الشربيني “الحياة بعد وفاة امي اختلفت كتير وبقيت بعيط قوي، والناس واخده عني صورة المرأة الحديدية اللي من غير مشاعر ولا شعور وده عكس شخصيتي”.

وأضافت أنها لم تشعر بالوجع عندما أمسكت ورقة طلاقها بيدها، مؤكدة أن رصيدها في بنوك الوجع أكثر بكثير من قسيمة الطلاق حيث قالت عن تجربتها “اكتشفت نفسي ولقيت إني إنسان مش قابل يعيش العيشة دي، ورصيدي في بنوك الوجع أكثر بكثير من قسيمة طلاق، ومقدرش أعد الأوجاع دي”.

وتابعت: “قسيمة الطلاق مش وجع، إنما اللي بتمري بيه في طريقك عشان يوصلك للطلاق هو اللي بيكون وجع، والقسيمة دي بتبقى النتيجة، وانا متوجعتش لما مسكت قسيمة طلاقي في ايدي، ومش في كل الأوقات كلمة إنتي طالق بتوجع، خصوصاً اذا كان عندك قناعة إن الكلمة دي هي دواء مش وجعك”.