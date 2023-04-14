شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين التهامى يختتم ليالى دار الأوبرا الرمضانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات برنامجها الرمضانى، حيث أحيا شيخ المنشدين ياسين التهامى ليلة روحانية برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

فعلى المسرح المكشوف الذى ازدحم بالمريدين من مختلف محافظات مصر مثلوا كافة الشرائح العمرية والاجتماعية خلق الشيخ ياسين التهامى كعادته حالة من السمو الوجدانى جاءت من مناجاة الله، حيث أنشد عدداً من إبيات الأشعار الصوفية، قصائد المديح النبوى والابتهالات التى تفاعل معها الحضور، كما سأل الله أن يحفظ مصر وأن يمن على الأمة الإسلامية بالأمن والأمان والسلامة والطمأنينة، وأن يوفقنا لطاعته واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

كما أضىء مسرح معهد الموسيقى العربية بحفل ضمن سلسلة كلثوميات وقاده المايسترو صلاح غباشي، وتضمن عددا من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم منها القلب يعشق، أروح لمين، يا ظالمنى، غلبت أصالح فى روحى اداها كل من صابرين النجيلي وبسملة كمال.

وعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" تألقت فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة الدكتور محمد عبد الستار بمختارات من روائع الطرب العربى الشهيرة التى أبدعها كبار الملحنين.