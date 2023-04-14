هالة صدقى وروجينا وحنان مطاوع.. نجمات فى مقدمة سباق الدراما

ياسر رشاد - القاهرة - دون الالتفات لترتيب الأسماء على التتر، وبدون فرض مساحة كبيرة لإظهار مواهبهن على النحو الأمثل، ظهورهن على الشاشة وحده كفيل للفت انتباه الجمهور بأدائهن الذى يجمع بين البساطة والعمق.

فى الموسم الرمضانى الحالى جذب عدد من نجمات الدراما جمهور الشاشة الصغيرة، حتى لقبهن الجمهور بـ«فاكهة رمضان»، وتأتى فى المقدمة النجمة هالة صدقى، التى تصدرت «التريند» بدور «صفصف» فى مسلسل «جعفر العمدة» للنجم محمد رمضان، إذ أشاد الجمهور بأدائها الذى غلب عليه العفوية، والذى تجسد فيه دور الحاجة وصيفة والدة «جعفر العمدة».

مسلسل «جعفر العمدة» تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج ميديا هب «سعدى - جوهر».

ويشاركها البطولة كل من إيمان العاصى، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبدالله.

وكعادتها، تألقت النجمة حنان مطاوع فى الموسم الرمضانى بأدوارها فى «سره الباتع»، و«وعود سخية»، حيثُ دائما ما تؤكد أنها فنانة من طراز خاص صاحبة موهبة استثنائية، فهى من الفنانات اللواتى يحافظن على مكانتهن فى قلوب محبيهن، ويتضح ذلك فى اختيارها لأدوارها.

مسلسل «سره الباتع» مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، حسين فهمى، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالى، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش.

وللعام الثانى على التوالى، نجحت الفنانة روجينا فى اثبات نفسها فى البطولة المطلقة التى أكدت من خلال أدائها أنها بالفعل تأخرت كثيرا.

فقد اختارت شخصية صعبة تجسدها فى مسلسل «ستهم»، وهى الشخصية التى أظهرت فيها قدرات تمثيلية هائلة، فهى لم تجد أدنى مشكلة فى الظهور بدون مساحيق تجميلية والتخلى عن كامل أناقتها فى سبيل تجسيد الشخصية كما يجب، مثلما حدث

فى «مسلسل ستهم». فبعد الحلقات الأولى من العمل، انهالت التعليقات التى تشيد بأداء روجينا، والمسلسل بشكل عام، وكانت الحلقة الأولى من المسلسل قد شهدت تطورات سريعة ومفاجأت مثيرة فى الأحداث، بدأت بعودة «عامر» الذى يلعب دوره إياد نصار من ليبيا إلى بلده فى الصعيد قاطعا مسافة كبرى مشيا على الأقدام ليصاب بحالة اغماء ويظن الجمهور فى بداية الحلقة أن «عامر» توفى إلا أنه يفوق من غيبوته ويجد أمامه «ستهم» التى تلعب شخصيتها الفنانة روجينا والتى كتب كتابه عليها قبل سفره.

مسلسل«ستهم»، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسى صلاح، وأحمد الرافعى، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومى فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامى، فى أول تجارب ظهور له فى الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبدالعزيز.

كما يعد مسلسل ستهم هو ثانى تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل انحراف، الذى نافس به فى موسم دراما رمضان 2022، وتصدرا به تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسى، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفى، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلانى، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل، وكان من تأليف مصطفى شهيب.