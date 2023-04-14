شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عن دوره فى عملة نادرة: شخصية مسعود تشهد تحولات بالحلقات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد عيد عن سعادته بردود الفعل الكبيرة على دوره في مسلسل "عملة نادرة" في دور مسعود عبد الجبار، قائلاً خلال تصريحات خاصة لموقع الخليج 365 : "الشخصية لا يزال فيها تحولات عديدة منتظرة، وستشهدها الأحداث خلال الحلقات المقبلة عبر مفاجآت عديدة".

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، محمد فهيم، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، أحمد فهيم، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتستمر نيللى كريم في طرح قضايا المرأة خلال العمل مثلما اعتادت على ذلك في مسلسلاتها الماضية، إذ تدور الأحداث حول نادرة السيدة الصعيدية التي تخوض صراعا شرسا مع عائلة زوجها بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها.