شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الحلقة 8 من مسلسل كشف مستعجل على DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة dmc الحلقة 8 من مسلسل "كشف مستعجل" الذى يتكون من 15 حلقة، الساعة 11.30 مساء، ويعاد فى الساعة 8.30 صباحا. كما يعرض مسلسل "كشف مستعجل" على شاشة قناة "الحياة" الساعة 9.30 مساء، ويعاد 4.30 صباحا، و 1.30 ظهرا.

وكان مسلسل كشف مستعجل عرض فى النصف الأول على منصة watch it، وهو من بطولة ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، هنادى مهنى، وإلهام وجدى، هناء الشوربجى، عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادى الرملى.

قصة كشفت مستعجل

وتدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في اطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز، ويورط معه الدكتور النفسي "سهام عز الرجال"، بعد أن يخطب شقيقته "عاليا" ويعيش سهام في مأساة مع زوجته "لي لي" مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.

مسلسلات النصف الثاني من رمضان

ويعرض مسلسل كشف مستعجل في النصف الثاني من شهر رمضان ضمن مسلسلات أخرى وهي "تحت الوصاية" بطولة منى زكي، و"جت سليمة" بطولة دنيا سمير غانم"، فيما يعرض مسلسل "حرب" بطولة أحمد السقا ومحمد فراج يوم 21 رمضان.