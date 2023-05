شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى: يومان وانتهى من تصوير مسلسل جميلة وأحببت شخصية نرمين عبد الحميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة عبير صبرى أنها تواصل تصوير مشاهدها الأخيرة من مسلسل جميلة بالتزامن مع عرضه على عدد من القنوات الفضائية خلال شهر رمضان الجارى، مشيرة إلى أنها يتبقى لها يومان وتودع العمل نهائياً على أن يكون آخر يوم تصوير يوم الأحد المقبل لافتة لـ"الخليج 365" أنها سعيدة بردود الأفعال حول دورها في العمل وتفاعل الجمهور مع الشخصية التي تقدمها.

وأشارت عبير صبرى إلى أن أنها أحبت شخصية نرمين عبد الحميد التي تجسدها في أحداث العمل لاسيما بسبب وجود تفاصيل كثيرة في الشخصية وتحولات درامية ما بين الخير والشر، وذلك يجعل الممثل يخرج أفضل ما عنده للوصول إلى أقرب أداء للشخصية، مؤكدة على أن الجمهور يفضل مشاهدة هذه النوعية من الشخصيات التي لا تسير على خط واحد.

مسلسل جميلة يعرض على قناة cbc الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 8.30 صباحاً، وعلى قناة cbc دراما الساعة 7.30 مساء، والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 6.45 صباحاً والساعة 1 ظهرا، ويعرض على قناة ON الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً، وعلى on دراما الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 12.30 صباحاً والساعة 11.45 صباحاً، وعلى قناة الحياة الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحاً، بجانب العرض على منصة watch it الساعة 6.30 مساء.

مسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامح الصريطى، صبحى خليل، أحمد الشامى، سامية عاطف، مروة الازلى، لطيفة فهمى، صبرى عبد المنعم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى، نوليا مصطفى، رحاب حسين، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.