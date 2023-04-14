شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد والي: قدمت رومانسية صادقة وحقيقية مع سارة نور في مسلسل الأصلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أحمد والي خلال حلوله ضيفا على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل الصحفي علي الكشوطي رئيس قسم الفن، عن كواليس شخصية "حاتم" التي قدمها قبل رمضان في مسلسل "الأصلي" بطولة النجمة ريهام عبد الغفور.

وقال "والي" إنه تأثر بالأعمال الرومانسية منذ صغره، إذ إن أول فيلم يدخله في السينما كان "السلم والثعبان" وهو عمره 7 سنوات، وعندما بدأ التفكير أن يكون ممثلا، وجد أن أبسط الأدوار أو الأعمال هي السهل الممتنع، لأنه يتم تصديقه ويصل للناس بشكل أكبر، متابعا: "كنت بدور أني لما اعمل رومانسي، يبقى زي شخصية حاتم فيها تفاصيل أكثر، وتعلق بيها الناس أكتر، وقولت أنا وسارة نور ازاي نوصل للناس بشكل حقيقي، في الكلام والطبيعة والنظرات ويبقى الشعور بتاعنا أصدق".

وأشار: "عند كل مشهد كنا بنعد أنا وسارة والمؤلف والمخرج، عشان نتفق ازاي نخلي كل مشهد صادق من غير أفورة، وفي المشاهد كنا بنشوف إي اللحظة اللي ممكن نقف عندها ويكون إحساسها وصل من غير كلام، وكنا مركزين اننا مش عايزين حد يعلي على التاني، محدش عايز يبقى أحلى، احنا عايزين اللاين دا يعلق مع الناس".

كما تحدث عن تعاونه مع الفنانة ريهام عبد الغفور، قائلا: "ريهام عبد الغفور كان بتمثل بطريقة إن كل ست هتلاقي حاجة في فاطمة الأصلي، بتمثل واحدة خايفة على عيلتها وخايفة من التفكك الأسري، بالنسبة لها كان اختبار مهم جدا، كنا بنشوفها محضرة كويس جدا، وازاي تتابع الريأكشنات بتاعت الشخصية، واستعداد لكل مشهد".

مسلسل "الأصلي" من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

ودارت أحداث مسلسل "الأصلى" في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.