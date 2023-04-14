تجليات التهامي تختتم ليالي الأوبرا الرمضانية وكلثوميات تضئ معهد الموسيقى

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، فعاليات برنامجها الرمضانى، إذ أحيا شيخ المنشدين ياسين التهامى ليلة روحانية ارتقت بالمشاعر إلى عنان السماء.

فعلى المسرح المكشوف الذي ازدحم بالمريدين من مختلف محافظات مصر مثلوا كل الشرائح العمرية والاجتماعية خلق الشيخ ياسين التهامى كعادته حالة من السمو الوجدانى جاءت من مناجاة الله حيث أنشد عدداً من أبيات الأشعار الصوفية، قصائد المديح النبوي والابتهالات التى تفاعل معها الحضور، كما سال الله أن يحفظ مصر وأن يمن على الأمة الإسلامية بالأمن والأمان والسلامة والطمأنينة وأن يوفقنا لطاعته واتباع سنة رسوله.

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كما أضئ مسرح معهد الموسيقى العربية بحفل ضمن سلسلة كلثوميات وقاده المايسترو صلاح غباشي وتضمن عدد من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم منها القلب يعشق، اروح لمين، يا ظالمنى، غلبت أصالح فى روحى أداها كل من صابرين النجيلي وبسملة كمال.





وعلى مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " تألقت فرقة أم كلثوم للموسيقي العربية بقيادة الدكتور محمد عبدالستار بمختارات من روائع الطرب العربى الشهيرة التى أبدعها كبار الملحنين.



