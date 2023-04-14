شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الحلقة 24 من مسلسل سوق الكانتو على dmc و dmc دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة 24 من مسلسل سوق الكانتو للنجم أمير كرارة، اليوم، على قناة dmc الساعة 9 مساء، وتعاد الساعة 2 صباحا والساعة 1 ظهرا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 10.30 صباحاً والساعة 3.15 عصراً، بجانب عرضه على منصة watch it الساعة 9.30 مساء

مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

يعود أمير كرارة إلى الدراما الشعبية بعدما قدمها في أكثر من عمل سابق وحقق من خلال نجاحات كبيرة، حيث انطلق كرارة كواحد من نجوم الدراما من خلال الأدوار الشعبية وتحديدًا عندما شخصية "ميمى الرايق" وانطلق بعدها مقدماً "طرف ثالث" "تحت الأرض"، "حوارى بوخاريست" و"الطبال".

واستعان أمير كرارة بالمخرج حسين المنباوى في سوق الكانتو للمرة الأولى في الدراما، وذلك بعدما اجتمعا في فيلم "البعبع" الذى تم تصوير عدد من مشاهده قبل رمضان ومقرر استئناف تصويره بعد العيد ليتعاون كرارة مع المنباوى في الدراما والسينما خلال هذا العام.