شكرا لقرائتكم خبر عن سره الباتع الحلقة 23.. هل يتمكن نابليون بونابرت من القبض على حامد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض اليوم الحلقة 23 من مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف المعروض على قناة أون، وستشهد الحلقة الكثير من الأحداث المهمة، فنابليون بونابرت عاد من القاهرة لشطانوف من أجل البحث عن حامد والقبض عليه، خاصة أن الأخير أسر القائد الفرنسى بيلو الذى عينه حامد قائدا على الجيش فى منطقة الدلتا، فهل يتمكن بونابرت من القبض علي حامد ورجاله من الفلاحين المقاومين الحملة الفرنسية ؟

وكانت الحلقات السابقة قد شهدت الكثير من الأحداث، منها قرار لنابليون بونابرت بجمع الجنود والضباط وكل قيادات الجيش الفرنسى على مائدة واحدة، وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة والعدالة الذى هو أساس الثورة الفرنسية، كما شهدت الحلقة توفير المجاهد المصرى الشهير حسن طوبار مكانا يختبئ فيه حامد وجيشه هربا من نابليون وجيشه الفرنسي، كما شهدت الحلقة اختباء بعض المجاهدين من الفلاحين في دير مسيحي.

وكانت قد شهدت الحلقات السابقة محاولة القائد الفرنسى بيلو قتل السلطان حامد بحجر بعدما فك الأخير الأحبال المربوط بها ليقوم بقضاء حاجته، إلا أن بيلو حاول الاعتداء على حامد وضربه بحجر على رأسه، لكن صافية (حنان مطاوع) تلحقه قبل قتل حامد وتضربه بنبوت على رأسه حتى تسيل دماؤه على الأرض ولا ينطق.

وكانت الحلقة السابقة قد شهدت أيضا هروب حامد ومجموعة الفلاحين الذين معه والذي كون بهم جيشا صغيرا يقاوم الفرنسيين بعد ملاحقة نابليون له وحرق الغيطان والبحث عنه، كما اعتراف صافية (حنان مطاوع) بحبها لحامد (أحمد صلاح السعدني)، وتناقشت صافية مع والدتها في علاقتها بحامد، وتعاتبها على تلك العلاقة وتؤكد لها أن أهل البلد بدأوا يتحدثون عنها.

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

والمسلسل يعرض علي قناة الحياة في العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on فى الحادية عشر ونصف مساء.