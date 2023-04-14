شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 23 .. كيف سيكون رد فعل عبد الجبار بعد عودة نادرة للنجع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهب حسن أبو عصاية "كمال أبو رية"، خلال أحداث الحلقة 22، من مسلسل عملة نادرة، لنادرة "نيللى كريم" ليواسيها بعد خطف ابنها على يد عبد الجبار "جمال سليمان"، وقال لها إن مكوثها فى منزلها ليس أمان لها وطلب منها العودة لنجع عبد الجبار، وأنها ستكون فى حمايته، فعادت معه نادرة للنجع وسط أهالى للنجع كلهم، فكيف سيكون رد فعل عبد الجبار عندما يعلم بعودتها، وهذا ما سيتضح خلال أحداث الحلقة 23.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.