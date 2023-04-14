شاهد .. هيفاء وهبي تهيج الشباب بملابس ضيقة وهي على السرير بهذه الوضعية المثيرة وتكشف هذه المنطقة الحساسة من جسدها

فنون - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالتها الاخيرة التي تصدرت محركات البحث.

في التفاصيل ، ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بإطلالة جذابة جدا من أخر جلسة تصوير قامت بها.

ونشرت هيفاء عدة صور لها بإطلالة جذابة مرتدية طقم باللون الابيض أثناء استلقائها على الفراش وسط كمية كبيرة من الأزهار الى جانبها بعفوية وحب.

وتفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات مشيدين على جمالها واناقتها التي تبهر بها جمهورها يوما بعد يوم منذ شهرتها قبل عدة سنوات.

من جهة اخرى ، تستعد الفنانة هيفاء وهبي لإحياء حفلها المنتظر برفقة الفنان اللبناني وائل كفوري في دبي بعدإحيائها حفلها الأخير في " بورسعيد " وسط مئات من الحضور.

الجدير بالذكر أن الفنانة هيفاء وهبي تألقت هذا العام بعملها الدرامي الجديد لعام 2021 برفقة الفنان المصري أكرم حسني بديو غنائي مشترك بعنوان " لو كنت " والذي حاز على عدد هائل من المشاهدة عبر منصات البحث.