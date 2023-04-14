"جعفر العمدة" الحلقة 23 .. حقيقة إجهاض دلال وحمل عايدة

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 23 من مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، حيث وصل جعفر العمدة مع أحمد داش إلى الإسكندرية، وبالتحديد لمنزل خالة الأخير، وسط ترحيب كبير منها، ويقوم جعفر بسؤالها عن صلة قرابتهم ببلال شامة، ولكنه تخبرهما أنها لا تعرف عنه شيئا، وتدخل في حالة من البكاء الشديد عقب مغادرتهما منزلها، وتخبر زوجها بأنها كذبت عليهما، وبدأت تلوم نفسها بسبب عدم مساعدة جعفر للوصول إلى نجله.

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كما شهدت الحلقة كشف حقيقة إجهاض «دلال» منذ 19 عاما، والتي تلعب دورها الفنانة إيمان العاصي، وتسترجع إيمان العاصي «دلال»، خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل جعفر العمدة، ذكريات عام 2004، حيث تتفق مع طبيب بأن يخبر زوجها جعفر العمدة بأنها حامل منه، وذلك بعد

علمها أنها تعاني من مشكلة في الرحم ولا تستطيع الإنجاب نهائيا.

ثم تقوم بعد ذلك بتقطيع ملابسها، ووضع سائل أحمر، حتى يتبين أنها تعرضت للإجهاض عن طريق سيدات، وتبكي بشدة، حتى يصدقها جعفر.

كما تشاجر كارم فتح الله، مع أحمد داش للمرة الثانية، ويتدخل شقيقه شوقي وجعفر العمدة بينهما لوقف التشاجر.

ويبلغ جعفر العمدة زوجته عايدة التي تقوم بدورها زينة أنه حوّل الأموال على حسابها في البنك، لتدفعها لوالدها ويخرج من السجن، وتعترف له أنها حامل منه، لينصدم من الخبر.

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