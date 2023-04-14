شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا: شيماء سيف ومحمد ثروت موتوني من الضحك خلال تصوير ألف حمد الله على السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة يسرا، تقصيرهم كفنانين في تقديم الكوميديا خلال الفترة الماضية رغم أن الشعب المصري يحب الضحك والابتسامة، قائلة: "كنت حاسة أننا مقصرين في حق الكوميديا واحنا شعب يحب الضحك والفرفشة والهزار، والابتسامة بطول عمر الانسان".

وأوضحت يسرا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أن الضحك أصعب من التراجيدي كثيرا والضحك يجدد الخلايا ويخلق احساس مختلف غير الدراما، مضيفة: "كنت محتاجة اعمل كوميدي ووفقنا في اختيار موضوع ألف حمد الله على السلام والمخرج وفريق العمل، ويرجع الفضل لفريق العمل اللي اشتغل على كل صغيرة وكبيرة في موضوع المسلسل".

وتابعت: "أوقفت التصوير كثير خلال تصوير المسلسل بسبب الضحك، وشيماء سيف ومحمد ثروت موتوني من الضحك وايمان السيد وأوتاكا وجميع فريق العمل ضحكني وكنت محظوظة بفريق عمل ومعانا وجوه جديدة واعدة جدا، وعنبة ممثل موهوب وتفاجأت بقدراته في المسلسل".