شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل تحت الوصاية الحلقة 8.. خروج منى زكى من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، بخروج "حنان" منى زكي من المستشفى، وقام "زكريا" أحمد خالد صالح بتوصيلها للمنزل وشكرته على ما قدمه لها.

وطلب "شنو" الثلج من مورد الثلج ولكنه أخبره بأن المصنع أغلق اليوم والكمية معه لتاجر قام بشرائها، وتعثر "شنو" فى الحصول على الثلج من أجل وضعه على الجمبرى حتى لا يفسد.

وتحدثت "حنان" مع شقيقتها "سناء" مها نصار فى الهاتف وطلبت منها عدم التشاجر مع زوجها "إبراهيم" على الطيب، وإنها نفسها قامت بمسامحته.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.