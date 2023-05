شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الحلقة 3.. أبو القاسم يكشف محاولة الشيخ عثمان قتل أمير الجماعة وهروبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل حرب على قناة ON من العريش وتحديداً كمين الريسة، حيث القبض على مدحت (مصطفى منصور) الذى تم التحقيق معه سابقا، وتتبع الأمن تحركاته حتى تم القبض عليه فى طريقة إلى العريش، وينتقل المشهد إلى خلية أبو القاسم (محمود البزاوى) فى سيناء ولقاؤه مع الشيخ عثمان (أحمد السقا)، ويكشف أبو القاسم لرجاله التكفيريين أن الشيخ عثمان خائن.

وقال أبو القاسم إن الشيخ عثمان كان مفترضا أن يُقتل بسبب محاولته اغتيال أمير الجماعة ولكنه هرب، وهذه المرة لن يستطيع الهرب، ليرد عليه عثمان بأنه يعرف جيدا أنه قد يقتل ولكن ما أتى إليه هو نفس هدف الجماعة وهو القضاء على الطواغيت ورفع راية الإسلام، وأنه يخطط لصنع سلاح جديد سياعدهم فى الفوز بالحرب، ويطلب منه المساعدة وسيكون أول من يستخدم هذا السلاح بعده، ليوافق أبو القاسم على إمداده بمادة C4 رغم أن الكمية كبيرة، للانتهاء من العملية التى يجهز لها.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.