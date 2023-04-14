شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 23.. "فريد شوقى عملها قبلك" كوميديا ثروت وشيماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 23 من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة، حيث عرضت الحلقة مشهدا كوميديا للغاية بين أكرم - محمد ثروت وفوقية - شيماء سيف، حيث عاد أكرم من العمل ليسأل فوقية عن الأكل، لتؤكد له أنها ماطبختش، وعندما عاد مرة أخرى لسؤالها قامت للصلاة، لينفعل أكرم عليها ويقول "فريد شوقى عملها قبلك"، وأعاد السؤال عليها بشكل كوميدى ممتع.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض على قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى أوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.