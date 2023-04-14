شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 23.. عبد الجبار يستعين بالشيخ المنزلاوى لشفاء ابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 23 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم الكثير من الأحداث، حيث بعد تدهور حالة مسعود "أحمد عيد" وبدأ يسير في الشوارع كالمجذوب، قرر عبد الجبار "جمال سليمان" أن يعرضه على الشيخ منزلاوي حتى يعالجه، ولكن عندما ذهب له نصحه المنزلاوي أن يذهب للأطباء في القاهرة، ولا يعرضه على أى شخص سوى الأطباء وعندما خشى عبد الجبار من الفضيحة نصحه المنزلاوي أن يتقبل الابتلاء، لأن الأنبياء ابتلوا ورضوا وهم ليسوا أفضل منهم.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.