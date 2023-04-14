شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج إسلام خيري: حدوتة مسلسل "جت سليمة" فيها حس كوميدي والفوازير صناعة مكلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج إسلام خيري، أن الفوازير صناعة مكلفة وصعبة وتحتاج توفير وقت وفلوس، مشيرا إلى أن القلق الدائم عند صناع هذه النوعية من مسلسلات الفوازير مثل مسلسل "جت سليمة" الخوف من المقارنات مع تجارب شريهان ونيللي وسمير غانم وما قدموه من تاريخ كبير في نوعية الفوازير.

وأضاف اسلام خيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن هذه النوع من المسلسلات مثل مسلسل "جت سليمة، يحتاج عدد ساعات طويلة في تجهيز الملابس وتحضير المشاهد ويكلف أكثر من الأعمال العادية.

واستكمل: "عندما توفر عندنا نص مناسب ورغبة من النجمة دنيا سمير غانم وفريق الانتاج من السبكي والشركة المتحدة وهم كيانين كبار، وكان أهم حاجة يتوافر الموضوع ورغبة لإخراج عمل بشكل كويس"، مؤكدة أن حدوتة المسلسل كان فيها الحس الكوميدي وملائم لما تم تقديمه والكوميديا تقرب مسافات كبيرة.