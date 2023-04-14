شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 8.. دياب يهدد على الطيب بأذية زوجته مها نصار بسبب منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC و DMC دراما ومنصة Watch it، ذهاب "صالح" دياب إلى "مجاهد" وقام بضربه بعدما قام بتغيير شهادته ضد "حنان" منى زكى.

كما جلس "صالح" مع "إبراهيم" على الطيب، وقام بتهديده بأن إن لم يتعاون معه فى الإمساك بـ"حنان" سيقوم بأذية زوجته "سناء" مها نصار، وسيسلط أى شاب بمضايقتها أثناء عودتها من العمل، مما اضطر "إبراهيم" للجلوس معه.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.