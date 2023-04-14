شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حرب يدخل قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، إيناس كامل، قائمة الاكثر مشاهدة على منصة watch it وذلك بعد عرض حلقتين فقط منه، وهو العمل الذي يشارك في بطولته سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومن أبرز ضيوف شرف حلقات مسلسل حرب كل من محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.