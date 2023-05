شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حرب الحلقة 3.. التكفيرى فريد يهرب مرة أخرى من الرائد عمر والضابط شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى قائد الخلية التكفيرية فى سيناء أبو القاسم (محمود البزاوى) قتل الشيخ عثمان (أحمد السقا) بعد تصنيع السلاح الذى يعمل على التحضير له، وذلك فى الحلقة الثالثة من مسلسل حرب الذى يعرض على قناة ON، وقى الناحية الأخرى وضع الرائد عمر الإمام (محمد فراج) والضابط شريف زيدان (أحمد سعيد عبد العنى) خطة بترك مدحت (مصطفى منصور) يقابل التكفيري فريد (أحمد أبو زيد) والانقضاض عليهما.

يصل مدحت إلى القهوة المتفق عليها مع فريد وتأتى له تعليمات بالتحرك فى اتجاه معين ليذهب فى هذا الاتجاه وتراقبه قوات الأمن، ثم تبدأ العناصر التكفيرية إطلاق الرصاص على مدحت الذى يستطيع الهرب مع تبادل إطلاق النيرات بين الأمن والتكفيريين، يظهر فريد ويقابل مدحت الذى يخبره بأنه لم يعترف بأى شىء وتأتى الأزمة الصحية التى يعانى منها فريد، ويستطيع الهرب من الرائد عمر الذى يقرر البحث فى كل المستشفيات التى تعالج الكلى لمعرفة أى معلومات عن فريد.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.