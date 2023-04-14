شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 23.. شبح بلال يطارد مسعود بعد شربه الماء المسحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 23 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، الكثير من الأحداث، حيث أرسلت نادرة "نيللي كريم" الماء المسحور مع إسراء "مريم الخشت" حتى تضعه لمسعود "أحمد عيد"، وبالفعل نجحت إسراء في وضع الماء على الأكل، وبعدها تغير مسعود وبدأ شبح بلال "علي الطيب" يظهر له في الأحلام وفي الحقيقة، حتى تدهورت حالته وأصبح يسير في الشوارع كالمجذوب.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تررث أرضا، وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.