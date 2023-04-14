شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء والموسيقى يحتفلون بعيد ميلاد الموزع أحمد عادل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نجوم الغناء والموسيقى اليوم بعيد ميلاد الموزع الموسيقى أحمد عادل، وحرص على حضور حفل عيد ميلاده عدد من النجوم، منهم حمادة هلال وأحمد جمال ومصطفى جاد، وكارمن سليمان وعزيز الشافعي ومدين وهاني يعقوب ومصطفى رؤوف، وهاني محروس ونعيمة كامل، والكابتن خالد الغندور، والإعلامية دينا سليم، وراوية البارودى وسمر ورهف عادل، وكنزي وعفاف جريس.

يذكر أن الموزع الموسيقى أحمد عادل حل ضيفاً على برنامج "نص تون" تقديم الزميل عادل عبد الله، ويعرض على تليفزيون ”الخليج 365” كل يوم اثنين، وفى لقائه كشف عادل عن كواليس أغانية التي قدمها مع كبار النجوم، خاصة النجوم عمرو دياب ومحمد منير وتامر حسنى وشيرين وغيرهم، كما تناول عادل الحديث عن أهم محطاته الفينة مع المخرج الكبير نصر محروس وكيف كان داعما له فى مشواره الفني .

وأعرب الموزع الموسيقى أحمد عادل عن سعادته بنجاح أغنيته مع بهاء سلطان "دلوقتي عجبناكوا" وأغنية دنيا سيمر غانم "نحنوح"، وقال أحمد عادل لـ"الخليج 365"، "فوجئت بطرح الأغنيتن فى توقيت واحد، رغم أن تسجيل كل منهما كان منذ فترة طويلة، ولكن التعاون معهما كان ممتعا وله مذاق خاص، مشيرا أن تصدرهما التريند لعدة أيام كرم من الله وملايين المشاهدات للأغنيتن أعطته طاقة إيجابية وحمستة على الاستمرار في تقديم ماهو جديد حتى يستطيع إسعاد الجماهير في كل مكان.