إبنة إيمان العاصي تخطف الأنظار بعد أن ودّعت الطفولة وصارت شابة جميلة.. لن تصدقوا كيف كبرت؟!

كتب امير فتحي في الجمعة 14 أبريل 2023 11:47 مساءً - خطفت اإنة الفنانة إيمان العاصي الأنظار بجمالها في مقطع فيديو نشرته والدتها مؤخرًا على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

حيث تحرص “العاصي” دائمًا وابنتها الوحيدة “ريتاج” على مشاركة المتابعين عبر صفاحتهما الرسمية على موقع السوشيال ميديا، بأبرز الصور ومقاطع الفيديو الفصيرة التي تجمعهما.

إيمان العاصي في فيديو جديد مع إبنتها

وتكشف صور ومقاطع إيمان العاصي وابنتها على عن مدى ارتباطهما وعلاقتهما الوثيقة التي تكون أقرب للصداقة وليس علاقة بين أم وابنة.

ولقى المقطع الأخير الذي شاركته الفنانة مع إبنتها استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وتداولته مجموعة كبيرة من الحسابات النشطة المعنية بأخبار المشاهير والفنانين علــي مواقع التواصل الإجتماعي.

إيمان العاصي: بنتي بتقولي فضحتيني في المدرسة

من ناحية أخرى، قالت الفنانة إيمان العاصي، التى تقوم بدور دلال بنت فتح الله، في مسلسل جعفر العمدة، أنها شعرت بـ خضة عندما علمت أنها ستقوم بـ دور دلال فى المسلسل، مؤكدة أنها طوال الوقت تظهر فى الأدوار الرومانسية والكيوت.

وأضافت الفنانة إيمان العاصي، خلال مداخلة هاتفية على قناة العربية، أنها تقوم بدور مختلف، وأنها سعيد بالشخصية الجديدة بالمسلسل، وأن المخرج محمد سامي، هو السبب فى تجسيد هذه الشخصية.

وأشارت إيمان العاصي إلى أن نجلتها الصغيرة ريتاج، علّقت على دورها فى المسلسل، وقالت: “بنتى بتقول خايفة انك تكونى خطفاني.. بنتي فى الطبيعي مش بتعلق على حاجة.. ولكن تتابع المسلسل بكل شغف”.

وتابعت إيمان العاصي حديثها عن رد فعل إبنتها على دورها في المسلسل قائلة: “بنتى بتقولي فضحتيني فى المدرسة.. ودخلت فى حالة ضحك”.

إيمان العاصي تتألق في مسلسل «جعفر العمدة»

وتجسد إيمان العاصي دور “دلال” وهي الزوجة الثانية لـ جعفر العمدة الذي يقوم ببطولته محمد رمضان خلال الأحداث.

وشهدت أحداث حلقة اليوم الـ23 من مسلسل جعفر العمدة أحداث ساخنة ومحورية، وفي مشهد مثير بطريقة “الفلاش باك، دخلت “دلال” التي تجسدها إيمان العاصي إلى غرفتها وبكت بكاء شديدًا بعدما تذكرت ما فعلته في السنوات الماضية

وأوضحت الأحداث بأنها خدعت زوجها ”جعفر” في عام 2004 وأخبرته أنه حامل ولكنها لم تحمل من الأساس لأنها تعاني في مشكلة بالرحم وقامت بإعطاء أحد الإطباء رشوي لكي يساعدها في كذبها وبالفعل أخبرت “جعفر” بأنها حامل.

وفي مشهد أخر بطريقة “الفلاش باك” أيضا أوضحت الحلقة مخطط “دلال” وبلال شامة لخطف نجل جعفر العمدة زوجها، وأوضحت الأحداث بأن “دلال” هي السبب في خطف نجل جعفر منذ 19 عاما بالإتفاق مع بلال.

مسلسل جعفر العمدة

ومسلسل (جعفر العمدة) تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.. ويُشارك في بطولة العمل بجانب محمد رمضان وزينة.. النجمة إيمان العاصي، الفنانة هالة صدقي، الفنانة مي كساب، الفنان الشاب أحمد داش، الفنانة فريدة سيف النصر، الفنان طارق النهرى، والفنان طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

وتدور أحداث العمل، حول “جعفر العمدة” والذى يقوم بدوره الفنان محمد رمضان، والذى يمتلك مجموعة من شركات المقاولات، حيث يدخل فى الكثير من الصراعات مع منافسية، وعلى الرغم من أنه مُتزوج من 3 نساء إلا أنه قرر أن يتزوج من “عايدة”، والتى تقوم بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعها معه على المحك.

ويجسد الفنان محمد رمضان في مسلسله الجديد الذي ينافس به ضمن مسلسلات رمضان 2023 شخصية جعفر العمدة.

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