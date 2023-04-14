شاهدوا كيف أصبحت رشيقة!!.. مي كساب تكشف سبب فقدنها 17 كيلوجرام من وزنها في أسبوعين فقط؟!

كتب امير فتحي في الجمعة 14 أبريل 2023 11:47 مساءً - أكدت الفنانة المصرية مي كساب، أنها أجرت عملية تكميم المعدة من أجل التخلص من الوزن الزائد، مشددة على أنها أخذت قرار العملية في يوم واحد فقط، معقبة: “خسيت بعد العملية”.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «حبر سري»، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، معلقة: «بنتي داليدا طول الوقت تقولي ماما أنا عيزاكي تبقي رفيعة، وتلبسي كعب وتحطي روج»- على حد تعبيرها.

قرار عملية تكميم المعدة

وأضافت أنها أخذت قرار العملية في يوم واحد، وزارت أحد الأطباء لعمل كبسولة للمعدة، ولكنه نصحها بإجراء تكميم المعدة لأنها كانت تعاني من فتق بالحجاب الحاجز.

طوال حياتها

ونوهت بأنه يعد حياة جديدة وقرار جيد، وأنه أصح قرار اتخذته طوال حياتها، كما أنها كانت ستأخذ الكبسولة، لكن الطبيب أقنعها بهذه العملية.

وأشارت مي كساب، إلى أنها نادمة على عدم إجراء العملية في فترة سابقة، مضيفة: “ندمانة على كل وقت كنت سايبة نفسي كده”.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين علي ظهور مي كساب، كالآتي: “خسيتى أوى وشكلك حلو بردو خسيتي أوي في الحالتين قمر – خسيتي أوي كده إزاي”

مي كساب تتحدث عن دورها في مسلسل «جعفر العمدة»

وبسؤالها عن خوفها من تجسيدها لدور أم الفنان الشاب أحمد داش بمسلسل «جعفر العمدة»، عقبت: «مخفتش خالص لأن وأنا عندي 23 سنة عملت أم هيثم محمد مع الأستاذ محمد فاضل، وبجد أحمد خد حتة من قلبي».

يُذكر أن الفنان الشاب أحمد داش يشارك الفنانة مي كساب بمسلسل «جعفر العمدة»، ويجسد دور نجلها في العمل

وخلال اللقاء سألت الإعلامية أسما إبراهيم، الفنانة مي كساب، عما إذا كان وضع اسمها في تتر مسلسل «جعفر العمدة» لا يتناسب مع تاريخها الفني؟، لترد: «أه ووافقت عشان مش بحب المشاكل أو أدخل في صدامات خصوصًا لما أكون واثقة في الدور».

وأضافت قائلة: «وسمعت نصيحة محمد سامي وبعدت عن الخناقة دي وقولتله اكتبني آخر اسم أنا موافقة وبالنسبالي المكان ده راضيني»- على حد قولها.

وعن وضع اسم الفنان الشاب أحمد داش قبل كلًا من الفنانة منة فضالي وإيمان العاصي، علقت: «دي حسابات إنتاجية ماليش دعوة بيها، كل واحد حر يشوف نفسه في المكان اللي يناسبه، يعني أنا شايفة ممكن اسمي يتكتب بعد اسم محمد رمضان».

وأكدت أنها ترفعت عن الصغائر وعدم الدخول في معارك خاسرة، واهتمت بدورها فقط لكسب الجمهور أكثر من ترتيب الأسماء على تتر المسلسل.

واستطردت: «مبحبش أصغر من نفسي، ومشفتش رد فعل للجمهور بالنجاح الساحق ده غير في تامر وشوقية وجعفر العمدة ومسلسل اللعبة اللي رجعلي جمهوري من الأطفال»- على حد قولها.

ونفت وجود أي مشاكل مع أبطال مسلسل جعفر العمدة، وأن ما انتشر في هذا الصدد مجرد شائعات وغير حقيقية.

غناء مي كساب في مسلسل جعفر العمدة

وأكدت “كساب” خلال اللقاء: “محمد سامي المخرج استغل موهبتي في الغناء، وهغني في الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة، أغنية اسمها انسى الوجع”.

ولفتت:”كنت خايفة من محمد سامي قبل مشاركتي في مسلسل جعفر العمدة، بسبب إني كنت سمعت عن عصبيته، ولكن هو بيتعصب مع الشخص المستهتر مبيعملش شغله صح وبيعطله وبيعمل حاجة غلط، ومبيحبش الناس اللى مبتحفظش وأنا حفيظة”.

وكشفت مي كساب، أيضُا عن تعلق عائلة زوجها أوكا بدورها في مسلسل «جعفر العمدة»، مؤكدة أنهم لم يتعاطفوا معاها، ويريدون معرفه الحلقات المقبلة لكنها ترفض الحديث معهم.

يُذكر أن مسلسل جعفر العمدة يشارك في السباق الرمضاني 2023، والعمل من بطولة كلًا من الفنان محمد رمضان، ومنذر ريحانة، وأحمد فهيم، والفنانة هالي صدقي، وزينة، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومن إخراج محمد سامي.

الخليج 365

الخليج 365