أول صورة لنجل بسمة وهبة “السعودي” الذي بكت من أجله على الهواء بعدما حُرمت من رؤيته.. كبر وأصبح شابًا وسيمًا!

كتب امير فتحي في الجمعة 14 أبريل 2023 11:47 مساءً - تصدرت الإعلامية بسمة وهبة «الترند» خلال الأيام الماضية، بعدما تركت حلقتها مع الفنان محمد فؤاد وبكت على الهواء مباشرة، حيث تسائل الجمهور عن السبب.

وقد كشفت مصادر إخبارية أنه عند سماعها لأغنية الفنان محمد فؤاد، “حبيبي يا”، تذكرت أولادها، ولم تتحمل فراقهم فبكت على الفور.

وفي وقت سابق، نشرت بسمة وهبة عبر حسابها على «إنستجرام» صورًا لها مع ابنها الأوسط “عبد العزيز” معبره عن اشتياقها الشديد له.

بسمة وهبة مع نجلها عبدالعزيز من زوجها الأول بسمة وهبة ونجلها الأوسط عبدالعزيز

زوج بسمة وهبة وأبنائها السعوديين

وكانت الإعلامية بسمة وهبة متزوجة من رجل أعمال سعودي الجنسية يُدعى أسامة السيد، وأنجبت منه ولدين وهما: (عبد الرحمن وعبدالعزيز)، كما كانت حياتهما تتسم بالاستقرار والهدوء، ولكن كان قرار بسمة بخلعها الحجاب ما أفسد سعادتهما، فأدى هذا الأمر إلى خلاف كبير بين الزوجين ما وصل بهما إلى الطلاق، ثم تزوجت عام 2010 من زوجها الثاني وهو ضابط الشرطة علاء عابد وتركت نجليها مع والدهما في السعودية وعاشت مع زوجها الثاني في مصر وأنجبت منه ابنتها الصغرى التي اسمتها (خديجة).

صورة من حفل زفاف” عبد العزيز” نجل بسمة وهبة

بكاء بسمة وهبة على الهواء بسبب أغنية!

وأنهارت الإعلامية بسمة وهبة، بالبكاء، خلال إحدى حلقات برنامجها وذلك خلال سماعها أغنية محمد فؤاد «طمني عليك»، حيث أشارت إلى أن هذه الأغنية تذكّرها دائمًا بالحنين لأولادها الذين يعيشون بعيدًا عنها مع والدهم.

بسمة وهبة: أنا كبرت وولادي واحشنّي

وبعد الحلقة؛ نشرت بسمة وهبة عبر حسابها في موقع “إنستجرام” مقطع فيديو علقت فيه على بكائها قائلة: “بص يا محمد يا فؤاد أنا بجد مش مسامحاك ومتشكرة ليك لان الأغنية بقيت اسمعها وعايزة أقول للسادة المشاهدين أن أغنية ممكن تكسر البني آدم من جوة، وتحسسه بحزن شديد، زمان الأغنية دي لما كانت بتشتغل مكنتش بحس بالضعف ده ولا بكسرة القلب ده والحزن ده لكن أنا كبرت في السن، كل ما أكبر كل ما مشاعري بتكبر”.

وتابعت: “بحب ولادي وواحشني، بحلم اني اشوفهم وسعيدة لما بشوفهم، مش مسامحة انك اتكيت على الحتة دي ودموعي تنزل مش هو ده الصح زعلانة منك، مدربة نفسي، الاغنية شغالة، كلمات الأغنية صعبة للي مفتقد شخص، ولادي لما بيوحشوني بروح على صورهم واشوفها عشان تصبرني وانا ولادي مش عايشين معايا من صغرهم كل واحد في بلد، انا كبرت وعرفت دلوقت اني كبرت لان مشاعري مش بتتحمل، بيوحشوني أكتر من الأول وبشتاق لهم اكتر من الاول ونفسي أعيش معاهم اكتر من الاول”.

واختتمت بسمة وهبة تعليقها قائلة: “أنا لولا اني بحترم المحطة كنت سبت الحلقة بس انا كملت الحلقة، ومش مسامحاك يا محمد يا فؤاد ولا مسامحه كل واحد تآمر معاك عارف نقطه ضعفي”.

من هي بسمة وهبة؟

بسمة وهبة هي إعلامية مصرية مثيرة للجدل؛ حيث اشتهرت في بداياتها بمجال الإعلام والتقديم الإذاعي بتقديم برامج دينية بـ قناة إقرأ الفضائية الإسلامية مرتدية “الحجاب”، ثم تفاجئ الجمهور بخلعها للحجاب وتقديم برامج متنوعة أخرى أشهرها “برنامج شيخ الحارة” الذي يعد أكثر البرامج الفنية المثيرة للجدل وتركته بعد خلافات مع القناة لتقدم بعد ذلك برنامجها “العرافة“.

برنامج «العرافة»

ويعد برنامج العرافة واحدًا من أشهر البرامج في مصر وهو امتداد لبرامج تقدمها بسمة وهبة في رمضان من كل عام.

ويعتمد برنامج العرافة على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

نجاحات الموسم الأول لبرنامج العرافة

وحقق الجزأين الأول والثاني من برنامج العرافة، نجاحًا كبيرا منذ عرض الموسم الأول في رمضان 2021، واستضافت في هذا الموسم عدد من الفنانين والنجوم والرياضيين، مثل المخرج محمد سامي، الفنان سعد الصغير، ريم البارودي، محي إسماعيل، مي عمر، مايا دياب، وآخرين.

كما استضافت باقة من النجوم في الموسم الثاني، من بينهم الفنانة إلهام شاهين، انتصار، بدرية طلبة، أشرف زكي، الإعلامي طوني خليفة، عصام الحضري، مصطفى درويش، وآخرين.

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