شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 23.. صالح يحكى لطه القماش عن معاناته بسبب الاحتلال الإنجليزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن أحداث الحلقة 23 مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة، يحكي (صالح) لأخوه (طه القماش) ما عاناه في ظل الأسر من قوات الاحتلال الإنجليزي، وتعرضه للظلم، وكرهه لهم، كما ينفعل عندما يرى ضابطا إنجليزيا يضرب مواطنا مصريا فى سوق الكانتو، لكن طه يطالبه بالهدوء.

فيما تذهب عائشة إلى المعلم شحاتة لكى يساعدها في تدبير مصاريف زواجها، ويوافق على مساعدتها، لكنه يعود ليعاير طه القماش بمساعدته لهم، ويثور الأخير على عائشة ويعاتبها على ما فعلته.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.